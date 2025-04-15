وكيل تعليم السويس يتفقد مدارس حي الأربعين ويشدد على أعمال التأمين

السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس عدة مدارس بحي الأربعين، للوقوف على نسب الحضور والانضباط باليوم الدراسي، رافقه سيد حمدان وكيل المديرية وإدارة المتابعة والأمن.

وبدأ الدكتور ياسر محمود جولته بمدرسة السادات الإعدادية بنات ثم سامي البارودي المهنية بنات، والسادات الابتدائية، ومدرسة السادات الخليفة المأمون الإعدادية بنين، ومدرسة هدى شعراوى الإعدادية بنات وانتهت بمدرسة النور للمكفوفين.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام الدراسة بتلك المدارس والحالة العامة للنظافة بالفصول والطرقات والافنية، وموقف الرواكد الخشبية والحديدية وكذلك صناديق الإطفاء، مع مراجعة خطط الإخلاء والطوارئ وصلاحية وسائل الأمان في المدارس.

وجه ياسر محمود ملاحظات لمديري المدارس تتعلق بأعمال تأمين وسلامة الطلاب، ووجه بتلافيها في أقر وقت مؤكدا على تكرار الزيارة بشكل مفاجئ للوقوف على ذلك.

شدد على مديري المدارس والمعلمين بضرورة الاهتمام بسلامة الطلاب لان مهمة المدرسة لا تقتصر فقط على الجانب التعليمي والتربوي، وأن سلامة الطلاب على رأس قائمة الأولويات بالعملية التعليمية.