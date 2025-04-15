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بالصور- ملحمة من الأهالي تنقذ قائد سيارة من الغرق في ترعة بالبحيرة

04:47 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    انقلاب سيارة داخل ترعة بالبحيرة
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    انقلاب سيارة داخل ترعة بالبحيرة5
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    انقلاب سيارة داخل ترعة بالبحيرة2
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البحيرة - أحمد نصرة:

نجح أهالي بالبحيرة اليوم الثلاثاء، في إنقاذ قائد سيارة اختلت عجلة القيادة بيده ليسقط بها داخل ترعة على طريق "إدفينا - رشيد".

واستطاع الأهالي انتشال قائد السيارة، في زمن قياسي، وإنقاذه من الغرق، بعد أن غمرت المياه السيارة، وفقدانه الوعي داخل المياه نتيجة للحادث.

نقل المصاب إلى مستشفى رشيد، وحرر المحضر اللازم، وجار انتشال السيارة من المجرى المائي.

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انقلاب سيارة داخل ترعة البحيرة انتشال قائد السيارة
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