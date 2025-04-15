محافظ سوهاج يوقف 4 موظفين عن العمل في واقعة تسريب فيديو خناقة النائب والسكرتير العام

سوهاج- عمار عبدالواحد:

بدأت النيابة العامة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع 4 موظفين بديوان عام محافظة سوهاج في اتهامهم بتسريب فيديو رصدته كاميرات المراقبة الخاصة بديوان عام المحافظة، والذي يظهر فيه محاولة تعدي سكرتير عام المحافظة، اللواء علاء عبدالجابر على نائب المحافظ الدكتور محمد عبدالهادي، وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأفاد مصدر بديوان عام محافظة سوهاج أن اللواء اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج أصدر قرارًا بوقف ال 4 موظفين بديوان عام المحافظة المشار إليهم عن العمل لمدة ثلاثة شهور، في اتهامهم وتورطهم بتسريب مقطع الفيديو الذي رصد تجدد المشاجرة بين الطرفين في الديوان العام بعد عودتهم من الكوامل.

وأضاف المصدر أن الموظفين الذين تم وقفهم عن العمل هم مدير إدارة أمن ديوان عام محافظة سوهاج، و3 موظفين بمكتب نائب المحافظ.

وقرر اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج إحالة واقعة تسريب فيديو من كاميرات الديوان العام للنيابة العامة والإدارية لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يثبت تورطه في الواقعة.

وكشف مصدر مسئول بديوان عام محافظة سوهاج أن اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج أحال واقعة تسريب فيديو رصدته كاميرات المراقبة الخاصة بديوان عام المحافظة، والذي يظهر فيه محاولة تعدي سكرتير عام المحافظة، اللواء علاء عبدالجابر على نائب المحافظ الدكتور محمد عبدالهادي إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في الواقعة وظروفها وملابساتها، خاصة بعد هدوء الرأي العام تجاه الواقعة.

وظهر في الفيديو القصير الذي تداوله مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، خلال الدقائق القليلة الماضية صعود اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ونائبه الدكتور محمد عبدالهادي وخلفهم اللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة وعدد من المسئولين بالمحافظة وحرس المحافظ وبعض أعضاء مكتب المحافظ، ودخول المحافظ مكتبه واتجاه نائب المحافظ لمكتبه، ومحاولة سكرتير عام المحافظة التهجم والاعتداء على نائب المحافظ في الطرقة المؤدية لمكتبه بالطابق الثاني، وتدخل الحضور لإنهاء المشاجرة، وذلك عقب عودتهما من الكوامل وحدوث مشاجرة بينهما عقب افتتاح مسجد، بسبب أولوية الوقوف بجانب المحافظ.

ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلقون على الفيديو "مكفهوش الخناق عند المسجد جاي يكمل خناقة معاه في الديوان".