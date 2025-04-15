بالصورـ افتتاح وحدات جديدة بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عددًا من أعمال التطوير والتحديث الشامل بمعهد جنوب مصر للأورام، بتكلفة إجمالية تجاوزت 28 مليون جنيه. تضمنت الافتتاحات وحدتي الرنين المغناطيسي والأشعة التداخلية بقسم الأشعة التشخيصية، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لقسم العلاج الخاص بالمعهد.

حضر الافتتاح الدكتور محمد أبوالمجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور عمرو فاروق مراد، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسني بداروي، وكيل المعهد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هيثم سامي عطا، رئيس قسم الأشعة التشخيصية، والدكتور علاء الزهري، نائب مدير مستشفى الأورام لشؤون العلاج بأجر، والدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، والأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن هذه الافتتاحات تمثل خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة المنظومة الصحية والعلاجية بالجامعة، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام. وأضاف أن افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي، التي بلغت تكلفتها 20 مليون جنيه، يمثل نقلة نوعية في مجال التشخيص، لما تحتويه من جهاز حديث يتيح تصويرًا دقيقًا وعالي الجودة لمختلف أعضاء الجسم، مما يسهم في الاكتشاف المبكر والدقيق للأورام.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن افتتاح وحدة الأشعة التداخلية بقيمة 2 مليون جنيه يعزز من إمكانيات المعهد في تقديم تقنيات العلاج غير الجراحية لحالات أورام الكبد والبنكرياس، وذلك من خلال تقنيات حديثة مثل النانايف، والميكروويف، والتردد الحراري، وهو ما يواكب أحدث المعايير العالمية في هذا التخصص.

وفيما يتعلق بأعمال إحلال وتجديد قسم العلاج الخاص، أوضح الدكتور المنشاوي أنها جاءت بتكلفة تجاوزت 6 ملايين جنيه، وشملت تطويرًا شاملًا للبنية التحتية، من أنظمة كهرباء وصرف صحي وتكييف، إلى جانب تحديث الغرف وتزويدها بأسرة وتجهيزات طبية حديثة، بما يتماشى مع معايير الجودة والراحة للمرضى.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد أبوالمجد، عميد المعهد، عن بالغ امتنانه لدعم الجامعة المتواصل، وللرؤية القيادية للدكتور أحمد المنشاوي، وحرصه على دعم القطاع الطبي والارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية المقدمة. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع، وتوفير بيئة علاجية وتعليمية متقدمة تليق بمكانتها الرائدة.