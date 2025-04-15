بالصور- محافظ أسوان يتفقد محطة الري بمشروع وادى النقرة

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، محطة النقرة رقم ( 6 ) بقرية الحكمة، والتي تعمل بكامل طاقتها لرى الأراضى بزمام 43 ألف فدان.

وحرص المحافظ على الاستماع لشرح تفصيلى عنها من المهندس عمر سيف وكيل وزارة الرى، والذى أشار إلى أن المحطة تضم 5 وحدات وطلمبات ومحركات ومحولات رئيسية وفرعية ، بقدرة 25 م3/ ثانية.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية الإستمرار في أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع ، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها ، مع تفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لانتظام التشغيل بالوحدات طبقاً لعدد الساعات المطلوبة، مؤكداً على أهمية قيام المزارعين بترشيد استخدام المياه من خلال استخدام أنظمة الري الحديثة، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التكريك بأماكن التغذية للمحطات.

ووجه محافظ أسوان شكره إلى الدعم المستمر من وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم من خلال تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة الدورية لمحطات الرى بنطاق المحافظة لتلبية احتياجات المزارعين من مياه الرى، وأيضاً احتياجات محطات مياه الشرب.

الجدير بالذكر بأن زمام مشروع وادى النقرة يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التي يبلغ طولها الإجمالي 145 كيلومتر، كما تضم المنطقة قرى و5 مرشحات مياه شرب لخدمة القرى المستفيدة بشكل كامل .