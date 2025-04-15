مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:



نجحت الأجهزة الأمنية ببنى سويف، في القضاء على ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بعد تبادل لإطلاق النار، في نطاق قرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، شرق النيل.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد الخولى مدير المباحث الجنائية، باتخاذ "محمد. م. ح."، 27 عامًا، وشهرته "محمد المنجد"، مسجل خطر، وهارب من 13 حكم قضائي، و "محمد ف. م." 33 عامًا، وشهرته "محمد عيد"، ومطلوب في 4 قضايا جنايات، وصادر بحقه 11 حكمًا، و "محمد ر. أ."، 25 عامًا، ومطلوب في 5 جنايات ومتهم بإدارة وكر للاتجار بالسلاح والمخدرات، باتخاذ منزلا بقرية بياض العرب شرق النيل، وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، فجرى التوجيه بسرعة ضبطهم.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، و فور استهداف الوكر بادر المتهمون بإطلاق النيران بكثافة، وإلقاء زجاجات مولوتوف، وأشعلوا النيران داخل المنزل في محاولة للإفلات من الحصار الأمني، فبادلتهم القوات النيران، مما أسفر عن مصرع الثلاثة عناصر إجرامية.

وخلال المداهمة عثرت الأجهزة الأمنية داخل الوكر على كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة، منها 1000 تذكرة لمخدر «الشابو»، وبندقيتين آليتين، و4 قطع سلاح خرطوش، بالإضافة إلى صندوقين للذخيرة يحتويان على ما يزيد عن 4 آلاف طلقة مختلفة الأعيرة ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية

جرى التحفظ على المضبوطات، ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.