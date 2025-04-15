طقس مشمس.. رايات خضراء وصفراء ترفرف على شواطئ الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقسًا مشمسًا تزامنًا مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وانعدام فرص هطول الأمطار، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 21 للعظمى و15 للصغرى.

وساهم تراجع سرعة الرياح لتبلغ 13 كيلومتر/ الساعة، في استقرار وهدوء أمواج البحر المتوسط، بطول شواطئ وساحل الإسكندرية الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى سيدي كرير غربًا.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء على أبراج المراقبة بشواطئ القطاع الشرقي والرايات الصفراء على شواطئ غرب الإسكندرية والعجمي.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

ودعت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، التوجه للشواطئ والاستمتاع بالأجواء المميزة والطقس الرائع، قائلة:" ابدأ يومك بنشاط وتمشية على البحر أو قعدة حلوة على الكورنيش.. في كل نسمة هوا دعوة للهدوء والتفاؤل والأمل".

وأضافت المصايف:" الإجازة خلصت.. لكن البحر لسه في انتظارك.. مفيش زحمة.. والجو رائع والموج بيغني لوحده في هدوء وروقان.. يلا أنزل واستمتع بشواطئ عروس المتوسط".

وشددت إدارة السياحة والمصايف على رواد الشواطئ بالالتزام بالتعليمات وإتباع ألوان الرايات المرفوعة على مدار اليوم وتعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.