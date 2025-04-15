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"دى عمارة أبويا".. شاب يقتحم منزلا بـ "سنجة" ويثير ذعر السكان في الفيوم

12:29 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

شاب يقتحم منزلا

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الفيوم – حسين فتحى:

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم، من السيطرة على مختل عقليا اقتحم عمارة بمحيط بحر يوسف بمدينة الفيوم، مدعيا أنها ملك والده.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد عبد العليم مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بتلقي بلاغ من سكان إحدى العمارات بمنطقة باغوص باقتحام شاب فى الأربعينات من عمره العقار وهو يحمل آلة حادة، ويقوم بإطلاق عبارات غير مفهومة، ما أصاب السكان بحالة من الذعر مدعيا أنها عمارته.

انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وجرى التعامل مع المذكور بحكمة شديدة، خاصة أنه كان يحمل فى يده آلة حادة عبارة عن "سنجة"، وبعد محاولات سلم نفسه بشكل سلمى دون وقوع أى أذى على سكان العمارة الواقعة أمام كوبري باغوص بمدينة الفيوم.

وجرى اصطحاب الرجل - الذي تبين أنه مختل عقليا- إلى قسم شرطة الفيوم "ثان" للتحقيق معه، وعرضه على نيابة بندر الفيوم، والتى قررت عرضه على أحد الأطباء النفسيين ومباشرة التحقيقات.

شاب يقتحم منزلاشاب يقتحم منزلا

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