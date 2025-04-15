تموين جنوب سيناء تطرح لحوما سودانية ودواجن وأسماك بأسعار مخفضة

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة بجنوب سيناء، إنه جرى توفير كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة، والدواجن والأسماك المجمدة داخل منافذ دلتا ماركت التابعة للمديرية، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك بعد توجيهات من الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة، وكافة السلع الغذائيه بأسعار مخفضة.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أن المديرية استلمت 8 عجول سودانية، وجرى توزيعها على كافة المدن بكميات تتناسب مع الكثافة السكانية لكل مدينة، وذلك بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، لبيعها بسعر لا يتعدى 285 جنيها للكيلو.

وأكد أنه سيجري مضاعفة كمية اللحوم خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، نتيجة لتزايد الإقبال عليها، مما يسهم بدرجة كبيرة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل.