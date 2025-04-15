مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته، وأصيب آخر، في حادث تصادم بموكب حفل زفاف بين سيارة ملاكي مع تروسيكل، في نطاق مركز اهناسيا غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل، أثناء موكب زفاف، على الطريق الذي يربط قرية النويرة بمدينة اهناسيا.

على الفور جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "رفعت. س. أ "، شقيق العريس، وإصابة صديقه.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى اهناسيا التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.