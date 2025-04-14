إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، جراء مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية الشيخ هارون التابعة لمركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي بوصول عدد من المصابين، وهم: "رباب.إ.ع" 35 عامًا، مصابة بجرح قطعي في الرأس، و "حسن.م.م" 67 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و "جمعة.م.ع" 42 عامًا، مصاب بجرح قطعي في اليد، و "زينب.ر.ع" 45 عامًا، مصابة بكسر في الساعد الأيسر، و "شعبان.م.ع" 42 عامًا، مصاب بكدمات في الوجه، و "إلهام.م.م" 17 عامًا، تعرضت لإغماء.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.