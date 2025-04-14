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مصرع طفل في حريق شقة سكنية بالشرقية

11:47 م الإثنين 14 أبريل 2025

مصرع طفل في حريق شقة سكنية بالشرقية

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الشرقية – ياسمين عزت:

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية الشوبك التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بشارع الورش في قرية الشوبك.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لبيان أسباب الحريق وظروف الوفاة.

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مصرع طفل حريق شقة الشوبك الزقازيق
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