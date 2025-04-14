بعد زراعة 213 ألف فدان.. محافظ المنيا يناقش منظومة توريد القمح

المنيا - جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة منظومة استلام محصول الأقماح المحلية للموسم الجديد لعام 2025.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، المهندسة هايدي كمال، مدير الإصلاح الزراعي، وممثلي الجهات المسوقة للقمح، منها الشركة المصرية للصوامع، شركة مطاحن مصر الوسطى، البنك الزراعي المصري.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ كافة الإجراءات المتعلقة بموسم التوريد، مشيرًا إلى أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.

كما بحث المحافظ كافة الحلول والمقترحات لتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين، مشدّدًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى حسن معاملة الموردين وتلبية مطالبهم وتحديد درجة النقاوة للقمح بحضور الموردين، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.

واستعرض المحافظ تفاصيل الخطة المعدة لتوريد محصول القمح، فيما يتعلق بحصر المساحات المنزرعة بالقمح بجميع المراكز، والتي تبلغ حوالي 212 ألفًا و972 فدانًا، والكميات المتوقع إنتاجها لتحديد المستهدف توريده، بجانب التركيز على تنفيذ حملات توعية للمزارعين لحثهم على توريد محصول القمح إلى الدولة، لزيادة الكميات الموردة من المحصول.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة التموين عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا إلى أن إجمالي مواقع الاستلام بالمحافظة يبلغ 42 موقعًا على مستوى المراكز لتسهيل عملية التوريد، بسعة تخزينية تقدر بحوالي 500 ألف طن تقريبًا.