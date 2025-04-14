مصرع شابين في انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

لقي شابان مصرعهما في انقلاب دراجة بخارية بالطريق الدائري بالفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمصرع كل من:

كريم حمادة م. هـ. - 19، أحمد س. أ. - مقيمان بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم.

كشفت معاينة العقيد وائل عبد الحي وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الشابين كانا يستقلان دراجة بخارية، وأثناء سيرهما بسرعة زائدة على الطريق الدائري الذي يربط مدينة الفيوم بباقي مدن المحافظة، وأثناء محاولتهما تفادي سيارة نقل، انقلبت الدراجة البخارية بالشابين مما أدى إلى مصرعهما نتيجة اصطدامهما بالأسفلت.

جرى نقل جثث الشابين لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأُخطرت نيابة المركز التي تتولى التحقيق.