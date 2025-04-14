بالصور.. أسرة الراحل "شيكا" تتلقى العزاء بمسقط رأسه في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

حرصت أسرة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، الذي توفي متأثرًا بمرضه، على التواجد في مسقط رأسه بقرية سمتاي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، لتلقي واجب العزاء من أهالي القرية، وسط حالة من الحزن.

كان اللاعب إبراهيم شيكا قد تُوفي أول أمس متأثرًا بمرضه داخل أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى العناية المركزة، قبل أن يُتوفى بعد عشرة أيام.

اللاعب إبراهيم شيكا، من مواليد عام 1997، وينتمي إلى قرية سمتاي بمركز قطور في محافظة الغربية. بدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتألق في مركز الظهير الأيسر، حيث قدم مستويات مميزة دفعت الجماهير لإطلاق لقب "شيكا" عليه، تيمنًا بقائد الزمالك الحالي محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وخلال مشواره، زامل شيكا عددًا من أبرز اللاعبين، من بينهم المهاجم الدولي مصطفى محمد، وواصل مسيرته بعد رحيله عن الزمالك، حيث لعب لأندية المقاولون العرب وطلائع الجيش.