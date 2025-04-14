بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمد اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، حركة تنقلات محدودة بين الضباط ورؤساء المباحث بهدف ضخ دماء جديدة.

تضمنت حركة التنقلات نقل العقيد أشرف محمد بيومي خليف، من رئيس قسم البيئة والمسطحات المائية بالبحيرة إلى مأمور مركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفرالدوار، ونقل العقيد السيد محمد السيد عثمان من ضابط بإدارة التحقيقات والشكاوى إلى رئيس قسم البيئة والمسطحات المائية بالبحيرة، والمقدم محمد كمال عبدالراضي عبدالمعطي من ضابط بقسم شرطة المرافق إلى نائب مركز الاصلاح الجغرافي بمركز كفرالدوار.

كما تم نقل المقدم أحمد يسري طه محمد الشرقاوي من رئيس وحدة البحث بمركز شرطة شبراخيت إلى رئيس وحدة البحث بمركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفرالدوار، والرائد خيري عبدالله سليمان محمد من ضابط بإدارة شرطة الترحيلات إلى ضابط التنفيذ العقابي بمركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفرالدوار، والرائد محمد مجدي محمد ابراهيم عطالله من رئيس وحدة البحث بقسم المرافق إلى رئيس وحدة البحث بمركز شرطة شبراخيت.

كما شملت الحركة نقل النقيب محمد سعيد محمد حمادة مشالي من ضابط بوحدة البحث بمركز شرطة كفرالدوار إلى ضابط بوحدة البحث بمركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفرالدوار ، والنقيب عمرو عماد لطفي عبدالمجيد من ضابط بقسم شرطة كفرالدوار الي ضابط بمركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفرالدوار، والنقيب محمد فتحي محمد حرحش من ضابط بمركز شرطة الرحمانية إلى ضابط بمركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفرالدوار.