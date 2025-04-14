محافظ أسوان: بدء موسم حصاد القمح بمشروع وادى النقرة

أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إشارة البدء لموسم حصاد القمح لعام 2025، بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، والتى تتميز بالتصنيف عالى الجودة من القمح، كأول باكورة للذهب الأصفر، حيث يبدأ الموسم من منتصف إبريل الحالى وحتى منتصف أغسطس القادم.

وقال إسماعيل كمال، إن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تسخر كافة إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التى سيحصلون عليها فى حالة التزامهم بتسليم كافة كميات القمح.

وأوضح أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم باستلام الكميات الموردة من أجل الوصول إلى المستهدف بواقع 600 ألف طن وذلك بعد أن تم زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام إلى 409 و 547 فدان.

وتجدر الإشارة إلى أن كميات القمح يتم استقبالها داخل صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة إدفو المركزية بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن ، وبنكر المفالسة بطاقة 15 ألف طن، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن .