"مرجان" في قفص الاتهام.. قتل طفله وألقى بآخر بعد علاقة محرمة مع ابنة زوجته -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تنظر محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، محاكمة عامل زراعي يواجه اتهامات بقتل طفل حديث الولادة والتخلص منه فور ولادته بتركه في طريق عام، والشروع في قتل طفلة أخرى بالطريقة نفسها في واقعة سابقة، وكشفت التحقيقات أن المتهم أنجب الطفلين سفاحًا من ابنة زوجته بعد تعديه عليها جنسيًا لمدة عام.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي وأحمد مصطفى قنديل، وأمانة سر أحمد الميداني، وبحضور المستشار حسام بدر، مدير نيابة مطوبس.

وتنظر المحكمة أحداث القضية رقم 12119 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 3967 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم، ويدعى "مرجان.م.م"، يبلغ من العمر 41 عامًا ويعمل عاملًا زراعيًا ويقيم بقرية الزهراء التابعة لمركز مطوبس، أحيل إلى محكمة الجنايات بتهم القتل والشروع فيه، وذلك لأنه في غضون عامي 2019 و2020 بدائرة مركز شرطة مطوبس، قتل رضيعًا مجهول الهوية، وشرع في قتل رضيعة أخرى في واقعة مماثلة.

وتبين أن الضحيتين هما نجلا المدعوة "جيهان.ك.إ.ع"، البالغة من العمر 20 عامًا والمقيمة بنفس القرية، والتي حملت بهما سفاحًا نتيجة اعتداء المتهم الجنسي عليها على مدار عام كامل.

وفي تفاصيل الواقعة الأولى، تبين أن المتهم تعمد قتل الرضيع الأول فور ولادته بعدم تقديم الرعاية الطبية له والتخلي عن مسؤوليته تجاهه، وقام بأخذه عنوة من والدته وألقى به في طريق عام "الطريق الدولي الساحلي"، قاصدًا إزهاق روحه مع سبق الإصرار، وانقطع خبر الطفل منذ ذلك الحين.

أما الطفلة الثانية، المجني عليها وتدعى "ورد .ج. س"، والتي لم تتجاوز عمرها أيامًا، فقد شرع المتهم في قتلها عمدًا مع سبق الإصرار بالطريقة نفسها. ففور ولادتها، امتنع عن تقديم الرعاية الطبية لها وتخلى عن مسؤوليته، ثم أخذها عنوة من والدتها وألقاها في الطريق العام قاصدًا قتلها، إلا أن جريمته باءت بالفشل للعثور عليها وتلقيها الرعاية الطبية اللازمة. ووجهت له النيابة تهمة تعريض الطفلة للخطر وتهديد سلامة تنشئتها.

وكشفت تحريات العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، عن تفاصيل مروعة، حيث تبين أن المتهم اعتدى جنسيًا على ابنة زوجته كرهًا عنها، ما نتج عنه حملها وإنجابها للطفلين، وقام المتهم عقب الولادة بأخذ الطفل الأول "أنثى" في غضون عام 2019 وإلقائه في الطريق العام قاصدًا قتله مع سبق الإصرار، إلا أن إحدى السيدات عثرت عليها وتلقت الرعاية الطبية اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 7755 لسنة 2019 إداري مركز شرطة مطوبس.

وفي الواقعة الثانية، ألقى المتهم بالطفل الثاني "ذكر مجهول الهوية" في غضون عام 2020 في الطريق العام "الطريق الدولي الساحلي" تنفيذًا لمخططه الإجرامي، وانقطع خبره منذ ذلك الحين، قاصدًا إزهاق روحه مع سبق الإصرار.