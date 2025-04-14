إعلان

صدمها موتوسيكل ثم دهستها سيارة مسرعة.. مصرع معلمة أمام مدرستها فى قنا

01:39 م الإثنين 14 أبريل 2025

سيارة إسعاف ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت معلمة ثلاثينية مصرعها، اليوم الاثنين، في حادث مروع بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، حيث صدمها موتوسيكل عقب خروجها من مدرستها، ثم دهستها سيارة مسرعة في مشهد مأساوي.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث دهس لسيدة بواسطة موتوسيكل أعقبه دهس بسيارة أخرى بقرية هو بمركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية عن مصرع المعلمة هبة.أ.ع، البالغة من العمر 30 عامًا، وذلك عقب خروجها من مقر عملها بالمدرسة بعد انتهاء الدوام. وبحسب شهود العيان، صدم الموتوسيكل المعلمة فسقطت أرضًا، لتدهسها على الفور سيارة قادمة لم يتمكن قائدها من تفاديها.

جرى نقل جثمان المعلمة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والجهات المختصة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع معلمة حادث دهس قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مرجان" في قفص الاتهام.. قتل طفله وألقى بآخر بعد علاقة محرمة مع ابنة زوجته -صور

إعلان

إعلان

هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة
الدولار ينزل من مستواه التاريخي في منتصف التعاملات بالبنوك اليوم
عضو بـ"الأطباء" يرد على عمرو أديب: هل دفعت تكلفة تعليمك قبل عملك في أوربت؟