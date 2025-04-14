صدمها موتوسيكل ثم دهستها سيارة مسرعة.. مصرع معلمة أمام مدرستها فى قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت معلمة ثلاثينية مصرعها، اليوم الاثنين، في حادث مروع بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، حيث صدمها موتوسيكل عقب خروجها من مدرستها، ثم دهستها سيارة مسرعة في مشهد مأساوي.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث دهس لسيدة بواسطة موتوسيكل أعقبه دهس بسيارة أخرى بقرية هو بمركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية عن مصرع المعلمة هبة.أ.ع، البالغة من العمر 30 عامًا، وذلك عقب خروجها من مقر عملها بالمدرسة بعد انتهاء الدوام. وبحسب شهود العيان، صدم الموتوسيكل المعلمة فسقطت أرضًا، لتدهسها على الفور سيارة قادمة لم يتمكن قائدها من تفاديها.

جرى نقل جثمان المعلمة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والجهات المختصة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية القانونية.