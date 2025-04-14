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أيمن رخا يناقش مع مديري الإدارات آليات تحسين الخدمات الطبية بجنوب سيناء -صور

01:20 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    الاحتماع
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    مدير الفرع يجتمع بالمدير
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    الاجتماع
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    اجتماع فرع الهيئة
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جنوب سيناء- رضا السيد:

عقد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمديري الإدارات الفنية بالفرع، لمناقشة آليات تحسين مخرجات الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت الرعاية الصحية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وشدد مدير فرع الهيئة بالمحافظة، على ضرورة تكاتف الجهود لضمان استمرار تقديم خدمات صحية بأعلى معايير الجودة، وإجراء تقييم شامل لأهم التحديات والمقترحات الخاصة بتطوير خدمات الرعاية الصحية، وسبل تحسين مخرجات الخدمات الصحية سواء فيما يتعلق بالمنتفعين، أو بطواقم العمل المختلفة بمنشآت الرعاية الصحية، مع متابعة أعمال إدارة التسويق بالفرع والمستجدات بها.

وناقش مدير الفرع، الملفات المتعلقة بتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، ومخزون بنوك الدم بالمنشآت، مؤكدا على ضرورة تقييم مؤشرات الأداء والجودة بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية بأعلى معايير الجودة داخل منشآت الرعاية الصحية.

وأوضح أنه يجب العمل على فهم احتياجات المواطنين من خلال تعزيز التواصل الفعال والمستمر بين الهيئة والمنتفعين، مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية، وتقديم رعاية صحية متكاملة تتسق مع المعايير العالمية.

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أيمن رخا جنوب سيناء أحمد السبكي مشروع التأمين الصحي الشامل
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