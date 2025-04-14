إصابة شابين ووفاة مسنة في حادثي دراجات نارية منفصلين بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، حوادث سير لدراجات نارية، أسفرت عن إصابة شابين بإصابات بالغة في حادث تصادم بمركز مشتول السوق، ووفاة سيدة مسنة إثر سقوطها من دراجة نارية بمركز أولاد صقر.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق عزبة الكاشف بنطاق مركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة شابين بإصابات خطيرة.

وتبين أن المصاب الأول يدعى محمد.ت.ح، ويبلغ من العمر 18 عامًا ويعمل حدادًا، أصيب بارتجاج في المخ استدعى نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم، أما المصاب الثاني فهو عبدالله.ش.ر، ويبلغ من العمر 19 عامًا ويعمل أيضًا حدادًا، وقد نُقل في البداية إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح قبل تحويله لاحقًا لاستكمال علاجه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبينت إصابة الشابين نتيجة تصادم الدراجتين الناريتين، وجرى نقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيي السعديين والزقازيق الجامعي.

وفي سياق متصل، لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر سقوطها من أعلى دراجة نارية كانت تستقلها على طريق اليوسفية في اتجاه الدقهلية، بنطاق مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا آخر يفيد باستقبال مستشفى أولاد صقر المركزي جثمان سيدة تدعى هناء.م.ع، وتبلغ من العمر 60 عامًا، وذلك جراء سقوطها من أعلى موتوسيكل كانت تستقله على الطريق المشار إليه.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أولاد صقر المركزي، حيث قام فريق من النيابة العامة بمناظرة الجثمان قبل التحفظ عليه لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن وتسليمه لذويه، وتباشر الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.