السجن المشدد 7 سنوات لعاطل تحرش بطبيبة في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على عاطل بتهمة التحرش بطبيبة أثناء استقلالها أتوبيس بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة و محمد إسلام البهنساوي نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر زكريا حافظ و محمد علاء ولوئ بهي الدين.

تعود وقائع القضية رقم 1216 لسنة 2025 جنايات قسم أول أسيوط إلى ورود بلاغ لضباط قسم شرطة أول أسيوط من غرفة عمليات النجدة، يفيد بقيام "علي. ح. ح"، البالغ من العمر 19 عامًا، بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس أجرة بمدينة أسيوط.

توصلت تحريات معاون وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط، إلى أنه أثناء استقلال المجني عليها "إيمان. ح. م"، البالغة من العمر 25 عامًا، طبيبة امتياز بمستشفى أسيوط الجامعي، أتوبيس أجرة من أمام المستشفى متجهة إلى موقف نزلة عبداللاه لعودتها لمنزلها بمركز أبوتيج، استقل المتهم الأتوبيس وجلس على الكرسي خلف المجني عليها، وقام بلمس مناطق حساسة بجسدها.