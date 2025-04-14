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مصرع شخص في مشاجرة بمنطقة مجمع مواقف سيارات بنها

11:48 ص الإثنين 14 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه بطلق ناري في مشاجرة داخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص بطلق ناري فى مشاجرة بالأسلحة بمنطقة مجمع مواقف سيارات بنها اتجاه طريق "بنها- كفر شكر".

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى موقع الجريمة، وتبين من التحريات الأولية والمعاينة المبدئية وجود جثة شخص يدعى "السيد. م. ع" 48 سنة، بسبب نشوب مشاجرة مع المجني عليه أطلق المتهم عيارًا ناريًا صوبه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع شخص طلق ناري مشاجرة محافظة القليوبية مواقف سيارات بنها
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