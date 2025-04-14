جنايات كفر الشيخ تنظر اليوم قضية قتل فلاح بالعصي والسكاكين بسبب لهو الأطفال -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تستأنف محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 9 متهمين يواجهون اتهامات بالبلطجة واستعراض القوة والعنف، والتي أفضت إلى وفاة فلاح سبعيني وإصابة زوجته بمركز مطوبس، وذلك على خلفية خلافات نشبت بسبب لعب الأطفال.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور المستشار حسام بدر، ممثل النيابة العامة بمطوبس.

وتنظر المحكمة أحداث القضية رقم 23089 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 3155 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكانت المحكمة، قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2025، تأجيل محاكمة المتهمين التسعة إلى جلسة اليوم الإثنين الموافق 14 إبريل 2025، وذلك للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام جهات التحقيق بكفر الشيخ بإحالة كل من: "مغازي.ن.س.ا" (30 عامًا)، و"نصر.س.أ.ا" (67 عامًا)، و"نصر.ن.س.ا" (32 عامًا)، و"محمد.ن.س.ا" (25 عامًا)، و"مها.ن.س.ا" (44 عامًا)، و"سعاد.م.ع.د" (29 عامًا)، و"مها.ع.س.ا" (15 عامًا)، و"وطن.س.أ.ا" (57 عامًا)، و"مروان.و.س.أ.ا" (32 عامًا)، وجميعهم يقيمون بمركز مطوبس، إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالواقعة.

وكشف قرار إحالة المتهمين التسعة أنهم في يوم 19 أغسطس 2024، بدائرة مركز شرطة مطوبس، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وهددوا به واستخدموه ضد المجني عليه حسن محمد الزيات وزوجته نوال محمد إبراهيم رزق، بهدف ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى بهما لفرض سيطرتهم عليهما.

ونتج عن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسيهما وتعكير صفو أمنهما وسكينتهما وتعريض حياتهما للخطر، وذلك حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات أخرى.

كما أوضح قرار الإحالة أن المتهمين، بناءً على ذلك، اعتدوا بالضرب على المجني عليه الأول مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية على إيذائه وتوجهوا إلى منزله وعندما شاهدوه، انهالوا عليه ضربًا باستخدام الأسلحة البيضاء والأدوات المذكورة، مما أحدث به إصابات قاتلة وردت في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته دون أن يقصدوا قتله بشكل مباشر، بينما كان باقي المتهمين حاضرين في مسرح الجريمة للتشجيع والمؤازرة.