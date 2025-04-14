طالبة تنهي حياتها بقرص حفظ الغلال في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقدمت طالبة على الانتحار، عن طريق تناول قرص حفظ الغلال، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الأسرية، دائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام فتاة بالانتحار دائرة قسم شرطة طهطا.

تبين من تحريات الأجهزة الأمنية قيام المدعوة شيرين غ ش ع ع 18 سنة طالبة، مقيمة دائرة قسم شرطة طهطا، بتناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية لها بمستشفى طهطا العام.

بسؤال كل من والدها 57 سنة بائع متجول، ووالدتها عطيات ب ع م 52 سنة ربة منزل، مقيمان بذات الناحية، أقرا أنه أثناء تواجد نجلتهما المذكورة بالمنزل تناولت قرص حفظ الغلال مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، ولم يتهما أحداً بالتسبب فى ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.