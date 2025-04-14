محافظ أسيوط يتفقد مدارس ووحدة صحية بقرية نزلة باقور -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمدرستي الإمام علي الابتدائية ونزلة باقور الابتدائية المشتركة بقرية نزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج، وذلك لبحث إمكانية توسعتهما لتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

تأتي هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية المستمرة للمحافظ لمتابعة القطاعات الخدمية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وجه المحافظ بالاستفادة من الأماكن والمناطق المحيطة المتاحة لمدرستي الإمام علي الابتدائية ونزلة باقور الابتدائية المشتركة بعد مراجعة خطوط التنظيم والحيز العمراني، وذلك لزيادة مساحة المدرستين وإنشاء جناح توسعة لهما وزيادة أعداد الفصول الدراسية لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة. وأكد المحافظ على أهمية تنفيذ أعمال التوسع والإحلال الجزئي والكلي ببعض المدارس لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى البعيدة والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وإزالة أي معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل المدارس القائمة بالفعل.

كما تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بنزلة باقور للتأكد من تقديم خدمات صحية لائقة، مشددًا على توفير المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى استشاريين في تخصصات الأطفال، النساء، الجلدية، والباطنة.

ووجه بنقل وحدة التثقيف الأسري إلى الدور الأرضي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة، بالتنسيق مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط. كما وجه بصيانة السيارات المتعطلة التابعة للإدارة الصحية بالمركز، ودراسة تقديم خدمات التأمين الصحي بالكامل داخل الوحدة الصحية.

وأمر بنقل وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع لجمعية تنمية المجتمع بنزلة باقور إلى مكان آخر لتقديم خدمة تليق بالمواطنين بالقرية.