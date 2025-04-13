لجنة لدراسة موقف "عزبة الوفاء والأمل" تمهيدًا لتقنين أوضاعها في الشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

أصدر محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة موقف "عزبة الوفاء والأمل" الواقعة على مساحة 40 فدانًا بنطاق مركز ومدينة بلبيس، وذلك في إطار جهود المحافظة لاستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وضمان تحصيل حقوق الدولة والشعب.

وتتولى اللجنة، برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ورئيس مركز ومدينة بلبيس، مهمة فحص الأراضي وتحديد المواقع التابعة لأملاك الدولة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ أهمية الإسراع في إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة، وتحقيق الالتزام بالقانون رقم 144 لسنة 2017، مع موافاة وزارة التنمية المحلية بتقارير يومية حول سير العمل لضمان استرداد حقوق الدولة ومنع التعديات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث شدد على أهمية فحص ومعاينة طلبات المواطنين المتعدين والبت فيها بسرعة، تمهيدًا لإبرام العقود القانونية وتقنين أوضاعهم بما يضمن إدخالهم تحت مظلة الدولة والقانون.