مضمار الهجن بشرم الشيخ يحتضن أولى فعاليات سباقات سيارات فيراري الرياضية (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ انطلاق أولى فعاليات سباقات سيارات فيراري الرياضية، في حدث يُعد الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ضمن أجندة الفعاليات السياحية والرياضية التي تهدف إلى استقطاب أبرز الأنشطة المحلية والدولية.

وأقيم السباق على مدار يومين، وسط أجواء حماسية جمعت بين الإثارة الرياضية وجمال الموقع السياحي، بمشاركة نخبة من سائقي فيراري المحترفين ومحبي السيارات من داخل مصر وخارجها.

وأُجريت العروض الاستعراضية والتجارب على مضمار الهجن، الذي جُهز خصيصًا بطرق أسفلتية تلائم متطلبات سباقات السيارات، ما منح الحضور تجربة فريدة جمعت بين الطابع التراثي والبنية التحتية الحديثة.

ويعد هذا الحدث هو الثاني من نوعه الذي يُقام على المضمار نفسه، ما يعكس كفاءة الموقع وجاهزيته لاحتضان الفعاليات الرياضية، بفضل الأسفلت الممهد والبنية الداعمة للسلامة والكفاءة.

كما شملت الفعالية جولة ميدانية للسيارات المشاركة في شوارع شرم الشيخ، مرورًا بأبرز المعالم السياحية، حيث حظيت بتفاعل كبير من السياح والمواطنين الذين وثقوا الحدث بعدسات هواتفهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم هذه الفعالية يعكس توجهًا جديدًا لتعزيز الترويج السياحي والرياضي، ويشكل منصة لفتح آفاق استضافة المزيد من الأحداث العالمية غير التقليدية.

وأضاف أن مضمار الهجن برهن على إمكانية تحويل الفضاءات التراثية إلى ساحات لرياضات عصرية، في إطار خطة التنمية المستدامة في قطاعي السياحة والرياضة، مشيدًا بالدور الفاعل لمحافظة جنوب سيناء في إنجاح الفعالية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على دعم المبادرات التي تسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا للرياضة والسياحة الترفيهية، مؤكدًا أن شرم الشيخ أصبحت نموذجًا عالميًا لدمج السياحة بالرياضة في بيئة واحدة.