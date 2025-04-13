أخفاها بالإسمنت والخرسانة.. 4 أشهر من البحث تكشف قاتل شابة "أرض الجمعيات" بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

بعد أربعة أشهر من البحث والتحقيقات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية من تحديد هوية جثمان سيدة عُثر عليه مدفونًا أسفل كتلة خرسانية داخل مبنى تحت الإنشاء بمنطقة أرض الجمعيات، حيث تبيّن أن زوجها هو مرتكب الجريمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به حارس عقار أثناء قيامه بتوسعة غرفته بالدور الأرضي، حيث فوجئ أثناء الحفر بظهور أجزاء من عظام بشرية، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة فورًا.

انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى الموقع، واستمرت أعمال الحفر لعدة ساعات حتى تم استخراج الجثمان بالكامل، وسط جهود مكثفة لكشف ملابسات الواقعة والتعرف على الضحية.

وعلى الفور، شكّل اللواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث بقيادة العميد مصطفى عرفة، والمقدم محمد هشام، مفتش مباحث قسم ثالث، والرائد أحمد بيومي، رئيس المباحث، بالتعاون مع مصلحة الأمن العام، لفحص بلاغات التغيب ومراجعة كاميرات المراقبة والتقارير الطبية الشرعية.

وبالتحري، تبيّن أن الجثة تعود لسيدة عشرينية، كانت قد تغيبت منذ أشهر. وأسفرت تحريات معاوني مباحث قسم ثالث، النقباء عبدالله صبحي، عمر السعيد، زياد عفيفي، وأحمد جمال، عن تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة، حيث رُصد آخر ظهور لها برفقته، وتبيّن لاحقًا أنه قام بقتلها ودفنها داخل أساسات المبنى، ثم بنى جدارًا لإخفاء آثار الجريمة.

وبتنفيذ مأمورية أمنية، جرى تحديد مكان اختباء المتهم بإحدى المحافظات القريبة من القاهرة، وتم القبض عليه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.