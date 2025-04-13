أسقط قتيلًا.. إحالة مُشعل النيران في منزل أسرته بالإسماعيلية إلى الجنايات

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أحالت نيابة الإسماعيلية شابًا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، عقب إشعاله النيران في منزل أسرته بقرية نفيشة التابعة لمركز الإسماعيلية، مما أسفر عن مصرع نجل خاله الذي كان داخل المنزل لحظة اندلاع الحريق.

وبحسب التحقيقات، تلقّت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في منزل قديم بالقرية. وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وخلال المعاينة، عُثر على جثة الشاب إسماعيل محمد إسماعيل، نجل خال المتهم، والذي فارق الحياة متأثرًا بالحريق.

التحريات التي قادها المقدم أحمد جمال، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، كشفت عن تورط المدعو مصطفى.ع (22 عامًا) في إشعال النيران عمدًا داخل المنزل، بعد خلاف حاد مع والدته بسبب رفضها منحه مبلغًا ماليًا وتعرضه للإهانة أمام أفراد من العائلة.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بوجود نجل خاله داخل المنزل وقت الحريق، وأنه نفذ فعلته بدافع الانتقام فقط.

وبناءً على نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد المقترن بإشعال النيران عمدًا.