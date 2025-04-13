سقوط شقيقين بحوزتهما شابو وهيروين في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت مباحث مركز شرطة الحامول في كفر الشيخ، اليوم الأحد، من ضبط شقيقين من ذوي المعلومات الجنائية بحوزتهما عدد من لفافات مخدر الشابو، ومخدر الهيروين، وذلك خلال ترويجهما على عملائهما في نطاق مركز الحامول.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد خالد القاضي، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بضبط وحدة مباحث المركز كلاً من المدعو "محمد.م.ع."، 35 عامًا، عاطل، ويقيم بمركز الحامول، وشقيقه "عبدالله"، 40 عامًا، عامل عادي، ويقيم بنفس العنوان، وبحوزتهما لفافات من مخدر الشابو، ومخدر الهيروين، وسلاحين ناريين.

كانت معلومات وردت إلى الرائد صلاح الدين صالح، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، تفيد باتجار شقيقين من ذوي المعلومات الجنائية في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في نطاق مركز الحامول، والقرى والمراكز المجاورة.

وبفحص سجلهما الأمني، تبين أن المتهم الأول سبق اتهامه في 10 قضايا ما بين "مخدرات، وسلاح ناري، وسرقة"، آخرها القضية رقم 2751 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة الحامول "سرقة"، بينما سبق اتهام الثاني في 4 قضايا ما بين مخدرات، ومقاومة سلطات، وسرقة بالإكراه، آخرها القضية رقم 12060 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الحامول "سرقة مواشي".

وبتكثيف التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد أبوالخير، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد صلاح الدين صالح، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، ومعاونوه النقيبين محمد فادي شميس، ومحمد نصار، والملازم أول عمرو معاني، تبين صحة ما ورد من معلومات.

تم القبض على كلا الشقيقين، وبحوزة الأول 29 لفافة من مخدر الشابو، وبندقية خرطوش "أجنبية الصنع"، ومبلغ مالي قدره 480 جنيهًا، وبحوزة الثاني 350 لفافة من مخدر الهيروين، وفرد خرطوش "محلي الصنع"، وطلقة واحدة، ومبلغ مالي قدره 350 جنيهًا.

جرى اقتيادهما إلى مركز شرطة الحامول، وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرّا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين الناريين بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغين الماليين من متحصلات بيع المواد المخدرة.

حُرر بذلك المحضر رقم 6372 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة الحامول، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهما في الموعد القانوني المحدد.