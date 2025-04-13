انتشال جثمان شاب انهارت عليه الرمال أثناء التنقيب عن آثار بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأحد، من انتشال جثة شاب سقط داخل بيارة وانهارت عليه الرمال، أثناء التنقيب عن آثار بأحد المنازل في قرية عين جالوت، بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة بدر بانهيار بيارة على شخص أثناء التنقيب عن آثار، بأحد المنازل بقرية عين جالوت، و جرى الدفع بعدد من المعدات الثقيلة، واستخراج الجثمان من الرمال.

حرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.