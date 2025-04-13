محامو المنيا يحتجون على الرسوم القضائية: "لا رسوم إلا بقانون"

المنيا – جمال محمد:

نظّمت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم في المراكز التسع بالمحافظة، استجابةً لدعوة النقابة العامة للمحامين، وذلك رفضًا لما وصفوه بفرض رسوم قضائية دون سند قانوني.

وشهدت الوقفات مشاركة مئات المحامين الذين رفعوا لافتات كُتب عليها "لا رسوم إلا بقانون"، في إشارة إلى اعتراضهم على القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، بهدف التصدي للقرارات التي يعتبرها المحامون مخالفة للقانون وعبئًا إضافيًا على المتقاضين.