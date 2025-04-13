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وقفة احتجاجية للمحامين فى جنوب سيناء رفضًا لزيادة الرسوم القضائية -صور

03:39 م الأحد 13 أبريل 2025
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    وقفة احتجاجية لمحامين جنوب سيناء
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    محكمة الطور
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    محاميين الطور
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جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم محامو محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمبنى محكمة طور سيناء، اعتراضًا على فرض رسوم التقاضي الجديدة، كمواجهة للقرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

واجتمع عدد من المحامين رافعين مكتوب عليها "لا لزيادة الرسوم بدون نص قانوني، نرفض زيادة الرسوم القضائية"، اعتراضًا عن القرارات الصادرة بفرض رسوم، وامتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأكد المحامون أن هذه الوقفة تعد بداية للإجراءات التصعيدية، ومن المقرر أن يليها الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف، ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 13 حتى 17 أبريل الجاري.

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محكمة الطور جنوب سيناء زيادة الرسوم القضائية
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