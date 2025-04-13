جريمة تهز الإسكندرية: تفاصيل احتراق زوجة حتى الموت والأسرة تتهم الزوج (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

في حادث مأساوي أثار غضب وحزن الشارع السكندري، لقيت السيدة إيمان إبراهيم، البالغة من العمر 37 عامًا، مصرعها إثر تعرضها للحرق داخل شقة سكنية بالطابق العاشر بمنطقة أبو قير بحي المنتزه ثان، فيما اتهمت أسرة الضحية زوجها بإشعال النيران في جسدها حتى فارقت الحياة.

وفقًا لشقيقتها مريم إبراهيم، أقدم الزوج المتهم على إشعال النار في زوجته باستخدام البنزين، واحتجزها في البلكونة حتى تفحم جسدها بالكامل.

خلافات الزوجين تتصاعد إلى جريمة مروعة

أوضحت مريم، شقيقة المجني عليها، أن الحادثة بدأت بخلاف بين الزوجين، حيث رفض الزوج السماح لإيمان بالذهاب إلى السوق دون إذنه. تصاعد الخلاف بينهما ليصل إلى جريمة مروعة.

مشهد الحريق يفجع الجيران

لفتت النيران الخارجة من شقة الضحية انتباه الجيران، الذين اعتقدوا في البداية أن الحريق اندلع في محتويات الشقة. ولكن الحقيقة كانت صادمة - كما ذكرت شقيقة الضحية - حيث كانت إيمان تحترق دون أن تتمكن من الصراخ أو طلب النجدة.

"جوزي ولع فيا": آخر كلمات الضحية

قبل وفاتها، أفصحت الضحية للمسعفين قائلة: "جوزي ولع فيا.. هاتوا حقي"، مطالبة بالقصاص من زوجها.

شكوك حول تخدير الضحية قبل الجريمة

أشارت شقيقة الضحية إلى أن إيمان لم تصرخ أو تطلب النجدة أثناء الحريق، مما يثير تساؤلات حول احتمال تخديرها قبل وقوع الجريمة. وأكدت أن تقرير الطب الشرعي سيكون الفيصل في هذه الفرضية.

الزوج يحاول إنكار الجريمة

بحسب مريم، حاول الزوج المتهم التنصل من الجريمة بادعائه أن الضحية أشعلت النار في نفسها، إلا أن هذه الرواية قوبلت بالرفض من أسرتها.

أسرة الضحية تطالب بالقصاص

تصر أسرة الضحية على تحقيق العدالة لإيمان، مؤكدين أن القصاص هو السبيل الوحيد لراحة الضحية وأسرتها.

وقد ألقت السلطات القبض على الزوج وأحالته إلى التحقيق، بينما تستمر النيابة العامة في جهودها للكشف عن ملابسات القضية وضمان تحقيق العدالة.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة المنتزه ثان، وبدأت النيابة العامة التحقيق في تفاصيل الحادث الأليم.