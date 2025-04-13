"لا لزيادة الأعباء".. محامو كفر الشيخ يعترضون على زيادة الرسوم القضائية -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم محامو محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر محكمة كفر الشيخ الابتدائية بالطابق الثاني، اعتراضًا على قرار زيادة الرسوم القضائية، وذلك تنفيذًا لقرار النقيب العام ومجلس النقابة العامة للمحامين.

وكانت النقابة الفرعية للمحامين بكفر الشيخ، أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه التزامها التام بتنفيذ قرارات النقابة العامة للمحامين، ودعت الجمعية العمومية لمحاميي كفر الشيخ لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية التي استمرت لمدة نصف ساعة، تعبيرًا عن رفضهم للزيادات الصادرة من محاكم الاستئناف العالي ومأمورياتها.

وتضمن البيان مطالبة محاميي كفر الشيخ بالامتناع عن توريد أية رسوم قضائية لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الخامس عشر من أبريل 2025 وحتى السابع عشر من أبريل 2025، وذلك في محاكم الاستئناف العالي ومأمورياتها.

وأكد البيان أن النقابة الفرعية بكفر الشيخ تطالب جميع المحامين بالالتزام بتنفيذ هذه القرارات، محذرة من اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النقابة العامة بحق أي محامٍ يخالف ذلك بسلوك يتنافى مع مهنة المحاماة ورسالتها.

كما أعلنت النقابة الفرعية عن انعقاد دائم لمجلسها والتواصل المستمر مع النقابة العامة للمحامين حتى انتهاء الأزمة.