محافظ الدقهلية يتابع جهود رفع مياه الأمطار من الشوارع -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال رفع مياه الأمطار، وأداء وجهود المراكز والمدن والأحياء في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة،وذلك بعد موجة التقلبات الجوية .

ووجه المحافظ، بالدفع بسيارات كسح وشفط المياه للمدن والمراكز والمناطق التي تحتاج إليها لرفع وكسح كافة تجمعات المياه والسرعة في تسيير حركة الشارع ومنع أي تعطيل للمواطنين، والتأكيد على رفع أي تجمعات للمياه.

وكلف محافظ الدقهلية، بإعداد خريطة بأماكن تجمعات المياه على مستوى المحافظة تتمركز فيها سيارات الكسح بمجرد التنبؤ بسقوط أمطار للتعامل الفوري

منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار، كما وجه بإرسال سيارات شفط المياه لشارع جيهان بالمنصورة ورفع كافة تجمعات المياه أمام مستشفى الطوارئ وجميع المستشفيات.

وجرى الدفع بمعدات بسيارت كسح وشفط المياه والتعامل الفوري، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة سقوط الأمطار والتعامل الفوري، وأن يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة للحالات.

ووجه المحافظ، أحمد حمدي رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق والمتابعة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات أمطار والتعامل الفوري معها.