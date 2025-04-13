إعلان

محافظ الدقهلية يتابع جهود رفع مياه الأمطار من الشوارع -صور

03:34 م الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية (1)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية (2)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية ـ رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال رفع مياه الأمطار، وأداء وجهود المراكز والمدن والأحياء في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة،وذلك بعد موجة التقلبات الجوية .

ووجه المحافظ، بالدفع بسيارات كسح وشفط المياه للمدن والمراكز والمناطق التي تحتاج إليها لرفع وكسح كافة تجمعات المياه والسرعة في تسيير حركة الشارع ومنع أي تعطيل للمواطنين، والتأكيد على رفع أي تجمعات للمياه.

وكلف محافظ الدقهلية، بإعداد خريطة بأماكن تجمعات المياه على مستوى المحافظة تتمركز فيها سيارات الكسح بمجرد التنبؤ بسقوط أمطار للتعامل الفوري

منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار، كما وجه بإرسال سيارات شفط المياه لشارع جيهان بالمنصورة ورفع كافة تجمعات المياه أمام مستشفى الطوارئ وجميع المستشفيات.

وجرى الدفع بمعدات بسيارت كسح وشفط المياه والتعامل الفوري، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة سقوط الأمطار والتعامل الفوري، وأن يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة للحالات.

ووجه المحافظ، أحمد حمدي رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق والمتابعة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات أمطار والتعامل الفوري معها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء طارق مرزوق رفع مياه الأمطار محافظ الدقهلية تجمعات مياه الأمطار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه