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احتفالات هادئة بأحد الشعانين في كنائس البحيرة حدادًا على الأنبا باخوميوس -صور

03:03 م الأحد 13 أبريل 2025
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  • عرض 7 صورة
    احتفالات هادئة بكنائس البحيرة حدادا على الأنبا باخوميوس
  • عرض 7 صورة
    أحد السعف بالبحيرة
  • عرض 7 صورة
    أحد السعف
  • عرض 7 صورة
    طفل يحتفل بأحد السعف
  • عرض 7 صورة
    احتفالات هادئة بكنائس البحيرة حدادا على الأنبا باخوميوس
  • عرض 7 صورة
    احتفالات هادئة بكنائس البحيرة حدادا على الأنبا باخوميوس
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البحيرة - أحمد نصرة:

أحيت كنائس البحيرة ذكرى أحد الشعانين وأقامت القداسات الخاصة به وسط أجواء هادئة واحتفالات محدودة، حدادًا على الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والذي وافته المنية نهاية الشهر الماضي.

وحرص الأهالي و الأطفال على شراء السعف وعمل تشكيلات يدوية به كأحد الطقوس المميزة لهذه المناسبة الدينية.

وأحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح، ويُطلق على الأسبوع الذي يبدأ به اسم أسبوع الآلام. في هذا اليوم، يحيي المسيحيون ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، حيث استقبله الناس بالسعف وأغصان الزيتون، فرشوا ثيابهم وأغصان النخيل على الطريق أمامه، احتفاءً به كمُحقق للنبوءات وكملكٍ منتصر.

ولهذا السبب، يُعرف أيضًا باسم أحد السعف أو أحد الزيتونة، وتُزيَّن الكنائس في هذه المناسبة بالسعف والزينة، تعبيرًا عن الفرح والتمجيد.

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