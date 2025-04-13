تموين الشرقية تضبط 140 جهازًا كهربائيًا و4.5 طن بلاستيك مجهولة المصدر بأبو كبير

الشرقية - ياسمين عزت:

شنت مديرية تموين الشرقية حملات تفتيشية مكثفة، بقيادة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، وبمشاركة فريق من كبار مفتشي الرقابة والمفتشين بالمديرية وقطاع وسط، استهدفت الأنشطة التجارية بمركز ومدينة أبو كبير. أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.

وتمكنت الحملات من ضبط مخزن لبيع الأجهزة الكهربائية يُدار بدون ترخيص، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الأجهزة شملت: 10 ديب فريزر، و20 ثلاجة، و10 بوتاجازات، و60 مروحة، و40 سخانًا، جميعها بدون فواتير تثبت مصدرها. تم تحرير محضر بالواقعة برقم 6841 جنح أبو كبير.

كما تم ضبط مخزن آخر للبلاستيك، حيث تم التحفظ على 4 أطنان و500 كيلوغرام من المواد الخام لتصنيع البلاستيك، بالإضافة إلى منتج نهائي مجهول المصدر وبدون فواتير. تم تحرير محضر بالواقعة برقم 6844 جنح أبو كبير. وفي سياق متصل، تم ضبط 300 لتر من اللبن مجهول المصدر داخل أحد الهايبر ماركت، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6842 جنح أبو كبير.

من جانبه، وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على مختلف الأنشطة التجارية.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من التزام أصحاب الأنشطة بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.