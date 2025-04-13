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احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)

02:51 م الأحد 13 أبريل 2025

وقفة احتجاجية للمحامين بالإسكندرية اعتراضًا على زي

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كتب - مصراوي:

شهدت ساحات المحاكم في عدد من محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، تحركات احتجاجية واسعة نظمها جموع المحامين، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للزيادات الأخيرة في رسوم التقاضي.

تأتي هذه الوقفات الاحتجاجية، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

ففي الإسماعيلية، احتشد المحامون في وقفة صامتة أمام مجمع المحاكم، رافعين لافتات تعكس استياءهم من القرار الذي يرونه يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين ويقوض حقهم الأصيل في الوصول إلى العدالة. للمزيد من التفاصيل حول وقفة محاميي الإسماعيلية،

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وفي مشهد مماثل، تجمّع المئات من محامي الإسكندرية أمام مجمع محاكم المنشية، معلنين رفضهم لقرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما وصفته نقابتهم بالمخالف للدستور والقانون، وأكد المحامون عزمهم على مواصلة تحركاتهم دفاعًا عن حقوق المتقاضين. للمزيد من التفاصيل حول وقفة محاميي الإسكندرية،

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وامتدت موجة الغضب إلى شمال البحيرة، حيث نظم المحامون وقفة احتجاجية حاشدة أمام محكمة دمنهور الابتدائية، مؤكدين على أن الزيادات الجديدة تُثقل كاهل المواطنين وتقف عائقًا أمام تحقيق العدالة الناجزة. للمزيد من التفاصيل حول وقفة محاميي البحيرة،

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لقراءة المزيد عن احتجاجات المحامين بسبب رسوم القضائي اضغط على الرسوم القضائية

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