محامو الإسماعيلية في وقفة صامتة رفضًا لزيادة رسوم التقاضي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظّم عدد من محاميي محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية صامتة أمام مجمع المحاكم، اعتراضًا على قرار زيادة رسوم التقاضي، والتي اعتبروها عبئًا جديدًا يُثقل كاهل المواطنين ويهدد حقهم في اللجوء للعدالة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها: “لا لزيادة رسوم التقاضي”، مؤكدين أن صمتهم رسالة قوية برفض هذه الزيادات التي لا تتماشى مع مبدأ إتاحة العدالة للجميع دون تفرقة أو عوائق مالية.

وفي تصريحات خاصة، قال إبراهيم عبد الرحيم، نقيب المحامين بالإسماعيلية : "نقف اليوم وقفة صامتة دفاعًا عن حق المواطن في التقاضي، ورفضًا لأي أعباء مالية إضافية قد تمنعه من المطالبة بحقه. العدالة لا يجب أن تُقاس بالمال، وسنواصل تحركاتنا القانونية والنقابية حتى يتم إلغاء هذا القرار".

وأشار عبد الرحيم، إلى أن النقابة تنسق حاليًا مع النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ موقف موحّد يحافظ على حقوق المتقاضين، مؤكدًا استمرار المحامين في الدفاع عن الحريات وحق المواطن في الوصول إلى القضاء