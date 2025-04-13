محامو البحيرة ينتفضون ضد زيادة رسوم التقاضي بوقفة احتجاجية في دمنهور -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

نظم محامو شمال البحيرة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر محكمة دمنهور الابتدائية، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للزيادات الأخيرة في رسوم التقاضي.

وأكد عبد المنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لقرار الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، الرافض لتلك الزيادات التي يرون أنها تُثقل كاهل المواطنين وتقوض حقهم في اللجوء إلى القضاء.

وأوضح عودة أن الوقفة استمرت لمدة نصف ساعة، من الساعة 12:30 ظهرًا حتى الساعة 1 ظهرًا، بمقر المحكمة الكائن بأرض السلخانة، وشهدت مشاركة واسعة من المحامين.

من جانبه، كشف رامي الحديني، المتحدث الرسمي باسم مجلس نقابة شمال البحيرة، عن تصعيد الإجراءات الاحتجاجية، مشيرًا إلى قرار امتناع المحامين (وليس المواطنين) عن سداد أي رسوم قضائية بخزائن محكمة الاستئناف العالي بمقري الروضة والسلخانة، وذلك خلال ساعات العمل في أيام 15 و 16 و 17 أبريل الجاري.

وشدد الحديني على ضرورة مراعاة المواعيد الإجرائية حرصًا على مصالح الموكلين.