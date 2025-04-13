إعلان

الرياح تضاعف ألسنة اللهب.. حريق هائل يلتهم 5 منازل في سوهاج

01:17 م الأحد 13 أبريل 2025

حريق منزل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق هائل في 5 منازل بقرية سفلاق التابعة لمركز ومدينة ساقلتة شرقي محافظة سوهاج، وساعدت شدة الرياح على امتداد النيران.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في عدد من المنازل دائرة مركز شرطة ساقلتة.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق في 5 منازل ملك كل من أحمد عبدالعزيز النقيب، زكريا محمد جبالى، منصورة يونس نجدى، إمام رزق اسماعيل، أرضينه الضبع الزهري.

لم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في نفوق عدد من المواشى والمنقولات المنزلية للمنازل المشار إليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق منازل قرية سفلاق سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه