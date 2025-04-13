الرياح تضاعف ألسنة اللهب.. حريق هائل يلتهم 5 منازل في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق هائل في 5 منازل بقرية سفلاق التابعة لمركز ومدينة ساقلتة شرقي محافظة سوهاج، وساعدت شدة الرياح على امتداد النيران.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في عدد من المنازل دائرة مركز شرطة ساقلتة.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق في 5 منازل ملك كل من أحمد عبدالعزيز النقيب، زكريا محمد جبالى، منصورة يونس نجدى، إمام رزق اسماعيل، أرضينه الضبع الزهري.

لم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في نفوق عدد من المواشى والمنقولات المنزلية للمنازل المشار إليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.