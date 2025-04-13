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من الكنائس إلى الشوارع.. مسيحيو المنيا يحتفلون بأحد الشعانين بالصلبان والتيجان السعف -صور

01:16 م الأحد 13 أبريل 2025
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    مسيحيو المنيا يحتفلون بأحد الشعانين (2)
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    مسيحيو المنيا يحتفلون بأحد الشعانين (5)
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    مسيحيو المنيا يحتفلون بأحد الشعانين (6)
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    مسيحيو المنيا يحتفلون بأحد الشعانين (7)
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    مسيحيو المنيا يحتفلون بأحد الشعانين (8)
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    مسيحيو المنيا يحتفلون بأحد الشعانين (9)
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    مسيحيو المنيا يحتفلون بأحد الشعانين (3)
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    مسيحيو المنيا يحتفلون بأحد الشعانين (4)
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المنيا- جمال محمد:

احتفل العديد من مسيحي محافظة المنيا، اليوم الأحد، بأحد الشعانين، بعد أن توافدوا منذ الصباح الباكر على الكنائس المختلفة بالقرى والمدن لحضور القداس، وأعقبه الخروج لمحيط الشوارع ومنازلهم للاحتفال برفقة أبنائهم الصغار.

واعتاد المسيحيون في تلك المناسبة على شراء كميات من سعف النخيل، والقيام بتشكيله في هيئة خواتم وصلبان وتيجان تُلبس على الرؤوس وتوزيعها على الأطفال داخل وخارج الكنائس، فيما يمسك الكبار أفرع السعف بأيديهم وسط أجواء احتفالية رائعة.

ويحتفل المسيحيون الارثوذكس في هذا اليوم بذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، حينما استقبله الأهالي هناك بأفرع السعف وغصون الزيتون مرددين هتافات " أوصنا في الأعالي ".

كما تحمل رموز سعف النخيل معانٍ روحية كبيرة لدى أهالي المنيا من المسيحيين، فهو يرمز إلى الانتصار الروحي، والسلام المرجو نشره في كل مكان.

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