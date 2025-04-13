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ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

12:39 م الأحد 13 أبريل 2025

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، 5 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزل، بالمراغة شمالي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار في منزل دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين قيام علي م ح م 75 سنة بالمعاش بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار في منزله بناحية دائرة المركز، وبرفقته كل من عبد الباسط م م ع 17 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، وناصر م ع ق 52 سنة عامل، ومحمد ا ع م 37 سنة عامل ومقيمان مركز جزيرة شندويل، وإسلام ع م ا 39 سنة عامل البحيرة.

وكشفت المعاينة المبدئية للمنزل المكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، وجود حفرة بالطابق الأرضي وجرى التحفظ على أدوات الحفر، بمواجهة المتهمين أقروا بإرتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية التنقيب عن الآثار محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج صبري عزب
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