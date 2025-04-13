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مصرع عروسين اختناقًا بالغاز بعد يومين من زفافهما

12:38 م الأحد 13 أبريل 2025

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، فاجعة أليمة بوفاة عروسين اختناقًا بالغاز في ثاني أيام زفافهما.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع العروسين "محمد أبو النجا" وزوجته "هاجر"، وهي طبيبة تحاليل، داخل منزلهما بقرية سنديون.

وكشفت التحريات الأولية أن العروسين تزوجا يوم الجمعة الماضي، ولقيا مصرعهما بعد مرور 48 ساعة على زفافهما نتيجة استنشاقهما للغاز.

وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أمرت جهات التحقيق بالتحفظ عليهما لحين صدور تقرير الطب الشرعي واستكمال التحقيقات.

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