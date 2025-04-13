بدء التشغيل التجريبي لـ 5 أتوبيسات كهربائية فى شرم الشيخ -صور

جنوب سيناء- رضا السيد:

أطلقت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، فعاليات التشغيل التجريبي لعدد 5 أتوبيسات كهربائية بمدينة شرم الشيخ بالمجان.

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أنه سيجري التشغيل التجريبي مجانا حتى 30 أبريل الجارى، على أن يجري التشغيل الرسمي الأول من مايو القادم.

وأوضح المحافظ، أنه جرى التأكيد على ضرورة التزام السائقين بسلامة الحافلات الكهربائية والمواعيد و النظافة، فضلا على الأمانة وحسن معاملة المواطنين والزائرين، مع الحفاظ على الزي الموحد والمظهر الحضاري الذي يتماشى مع مكانة شرم الشيخ السياحية في مختلف دول العالم.