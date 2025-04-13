إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 10 أشخاص جراء وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص وتوك توك على الطريق الواصل بين قرية جوجر ومدينة طلخا أمام مصنع معله لإنتاج المواسير الخرسانية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث اصطدام ميكروباص ومركبة توك توك أمام مصنع مصنع معله لإنتاج المواسير الخرسانية ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص جراء وقوع الحادث نتيجة التفادي الخاطئ وهم: "محمد السيد السيد 17 عاما، مصاب بسحجات وكدمات، نجوى عبد العزيز محمد المرسى 53 عاما، مصابة بسحجات وكدمات، و محمود محمد محمود عبد العزيز 37 عاما، مصاب بسحجات وكدمات، وذكي فهمى عبد العظيم 65 عاما، مصاب بجرح بالوجه 5 سم،ومحمد السيد صالح 27 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

كما أصيب: "سعاد السيد سيد احمد 53 عاما، بجرح بالرأس 5 سم، و عايدة السيد سيد احمد 55 عاما، باشتباه خلع بالذراع الايسر، و ريهام احمد عبد الحميد 21 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، و محمد ابراهيم عبد الغنى 42 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، عمرو ابراهيم عبد الوهاب 21 عاما، مصاب بجرح بالوجه 2 سم".

جرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.