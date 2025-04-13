الزراعة الأقصر: توريد أكثر من 311 ألف طن من محصول قصب السكر خلال مارس

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور جابر كلحى، عن أبرز إنجازاتها خلال شهر مارس الماضي، المتمثلة في توريد محصول قصب السكر من مساحة بلغت 10,704 أفدنة، بإجمالي إنتاجية وصلت إلى 311,817 طن، بمتوسط 29.1 طن للفدان، ضمن أعمال اللجنة الإشرافية بمصنع سكر أرمنت.

وفيما يخص الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، بدأت المديرية توزيع تقاوي المحاصيل الصيفية، ونفذت 4 ندوات حقلية ومدرسة حقلية واحدة لمحصول القمح ضمن الحملة القومية للنهوض بالمحصول، إضافة إلى يومين حقلين في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي، كما نفذت 58 ندوة إرشادية للمحاصيل المختلفة، وندوتان عن تطهير المساقي وترشيد مياه الري.

وقدمت مديرية الزراعة بالأقصر خدمات متعددة في إدارات المديرية خلال الفترة الماضية من بينها:

إدارة الخدمات الزراعية: الانتهاء من حصر المحاصيل الشتوية بنسبة 81% على منظومة كارت الفلاح، واستمرار العمل على ضبط الزمام والمساحات إلكترونيًا وورقيًا.

إدارة الأراضي والمياه: تطهير مساقى بطول 1.89 كم، وتنظيم ندوتين عن نظم الري الحديث، وفحص ثلاث شكاوى، مع متابعة مناسيب المياه أسبوعيًا بالتنسيق مع هندسة الري.

إدارة الإنتاج الحيواني: إصدار 10 تراخيص لمحال الأعلاف، وتنفيذ 4 ندوات لتوعية المربين، بجانب المرور الدوري على المزارع، واستمرار أعمال حصر الثروة الحيوانية.

إدارة التعاون الزراعي: متابعة حركة الأسمدة المدعمة، وفحص 12 شكوى، واستكمال إجراءات انتخابات الجمعيات، بجانب حملات تفتيش لضبط الأداء داخل الجمعيات التعاونية.

إدارة حماية الأراضي: تحرير 100 محضر تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 6 أفدنة و13 قيراطًا و10 أسهم، وتمت إزالة المخالفات، مع إصدار 191 قرار إزالة.

إدارة البساتين: متابعة 12 صوبة إنتاج شتلات و2 من مزارع الموز، وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

إدارة مكافحة الآفات: علاج مساحات من القمح ضد الحشائش يدويًا ورشًا، بالإضافة إلى مكافحة آفات المن في القمح والفول، والمرور الدوري على الزراعات ومحال المبيدات، ما أسفر عن ضبط 12 محلًا غير مرخص وفحص 1,746 عبوة مبيدات.

مكافحة القوارض: تنفيذ ندوتين في منطقتي الضبعية والحبيل بمشاركة 34 سيدة.

إدارة المحاصيل السكرية: تنفيذ أعمال حرث تحت التربة لمساحة 215.06 فدان وتسوية بالليزر لـ221.18 فدان، مع تنظيم 4 ندوات إرشادية بالتعاون مع مصانع أرمنت وقوص، ودعم زراعة صنف "جيزة 4" على مساحة 76 فدانًا.

وأنهت المديرية فحص والرد على 10 شكاوى من أصل 31 واردة عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية، وجارٍ التعامل مع الباقي، بالإضافة إلى فحص 8 شكاوى تكليف من النيابة الإدارية و5 شكاوى داخلية والرد عليها.