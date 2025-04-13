وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء يستعرضان خطط التنمية المتكاملة

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث سبل دعم الفرص الاستثمارية والتنموية في المحافظة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستثماري والعدالة الاجتماعية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن اللقاء تناول عددًا من الملفات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في المحافظة، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أن جنوب سيناء تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق تنمية شاملة ترتكز على مشروعات كبرى في قطاعات السياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتعليم، و الري والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية دعم وزارة المالية في تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز المالية اللازمة لجذب الاستثمارات الجادة.

وأكد أن وزير المالية أشاد بالجهود التي تجري على أرض المحافظة، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، خاصة تلك التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة، وتعزيز التنمية المستدامة على مستوى المجتمع المحلي.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة والوزارة، لمتابعة تنفيذ البرامج المقترحة، وتسريع وتيرة الإنجاز في عدد من المشروعات الحيوية، بما في ذلك بحث موقف الغرف الفندقية المغلقة خاصة في خليج العقبة، وتطوير المناطق الصناعية، وتوسيع شبكة الخدمات الأساسية، ودعم المشروعات الخضراء والمستدامة.

ولفت إلى أن هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية بين محافظة جنوب سيناء ومختلف الوزارات المعنية لتكامل الجهود الحكومية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تنمية سيناء بوصفها ركيزة استراتيجية في مستقبل مصر.